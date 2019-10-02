В казанском Кроссе нации будут участвовать до 20 тысяч человек

Фото: Максим Платонов

6 октября в столице Татарстана на территории, прилегающей к «Казань Арене», пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации — 2019» и Казанский полумарафон. В массовом забеге на 3 км примут участие более 20 тыс. человек.

В рамках Кросса нации состоится «Цифровой забег», который приурочен к отключению аналогового эфирного телевещания в Татарстане. Помимо этого, пройдут забеги для детей разных возрастов, пенсионеров, волонтеров, театралов, людей с ограниченными возможностями, а также забег в тюбетейках и забег в ползунках.

Регистрация участников продолжится по 5 октября по адресу: ул. Кошевого, д. 19 (СК «Триумф»), с 10.00 до 16.00. Предварительно можно заявиться по телефону: 223-02-41.