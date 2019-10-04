Гидрометцентр Татарстана предупредил о похолодании

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, с 8 октября в Татарстане после прохождения холодного атмосферного фронта постепенно начнется понижаться температурный фон.

Завтра к границам Татарстана приблизится холодный атмосферный фронт. Большее влияние он окажет на западные и центральные районы республики, там пройдут небольшие и умеренные дожди. Также ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывами ночью до 16 м/с, днем — до 20 м/с. Температура воздуха останется высокой: +8... +13° ночью и +14... +19°днем.

В воскресенье ночью в большинстве районов еще будут идти дожди, днем осадков станет меньше. В понедельник, 7 октября, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Температурный фон в эти дни меняться не будет: ночью температуры воздуха составят +6... +12°, дневные повысятся до +13—18°.

Ранее МЧС Татарстана предупредило о сильном ветре 5 октября.