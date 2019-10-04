МЧС Татарстана вновь предупредило о сильном ветре

МЧС Татарстана предупредило жителей об ухудшении погодных условий с 18.00 4 октября до 18.00 5 октября.



По информации Гидрометцентра РТ, в указанное время на территории Татарстана и Казани местами ожидаются усиления южного и юго-западного ветра порывами: ночью до 16 м/с, днем до 20 м/с.

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков в республике не прогнозируется. Ветер южный, умеренный, днем местами сильный порывами до 17 м/с. Максимальная температура днем составит от +15°С до +20°С.