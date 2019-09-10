Станислав Черчесов: «Мы с «Рубином» дружим, позвоните Сайманову»

Фото: Олег Тихонов

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал отсутствие в национальной команде игроков «Рубина».

«По-моему, наоборот, мы дружим. Позвоните Сайманову, он скажет. Вот мы объявили состав, и пошли разговоры про переход Сорокина в «Краснодар». Думаешь, приедет игрок молодой, ему концентрироваться на сборной или на телефоне: перешел я или не перешел?

Кстати, на последнем сборе мы с Сорокиным разговаривали, потому что они все время играли в три центральных защитника, было сложно понять его качества. А сейчас они играют в четыре, но последние игры, если вы смотрите, они и он сам играют не на том уровне, который бы убедил нас, чтобы он был в сборной», — сказал Черчесов.

Напомним, ранее сборная России по футболу обыграла Казахстан со счетом 1:0, единственный гол забил Марио Фернандес.