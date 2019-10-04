Минфин РФ оценил последствия падения стоимости нефти до $10 за баррель

Минфин РФ подсчитал потери бюджета от возможных шоков на сырьевых рынках. В случае падения цен на нефть до $10 за баррель бюджет недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.

Отмечается, что если российская нефть марки Urals упадет до $10 и продержится на этой отметке 10 лет, российский бюджет не получит 70% годового ВВП, который, например, по итогам 2018 года составил 103 трлн рублей.

«Вряд ли Минфин всерьез ожидает такого развития событий. Рассчитывать урон в случае апокалипсиса — это скорее чисто техническая задача», — сообщил «Известиям» руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александр Суслин.

По данным ведомства, самый реальный вариант падения цен на нефть составит до $40 за баррель. В этом случае государственные деньги не пострадают.

Кроме того, эксперты уверяют, что сейчас бюджетная система России более устойчива к потрясениям, чем в предыдущие кризисы. Также объем накопленной подушки безопасности достаточен, чтобы экономика прошла период низких цен на углеводороды без особых потрясений.

Ранее сообщалось, что Эквадор может покинуть Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) до января 2020 года.

