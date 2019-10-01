В ОПЕК может стать одной страной меньше

Эквадор может покинуть Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) до января 2020 года, заявили в Министерстве энергетики и невозобновляемых природных ресурсов страны.

В сообщении ведомства говорится, что решение связано с «внутренними проблемами и проблемами, относящимися к стабильности бюджета».

RT отмечает, что Эквадор вступил в ОПЕК еще в 1973 году, однако его членство не было постоянным. Страна находилась в организации до 1992 года, но в 2007 вновь возобновила членство.

Ранее в ОПЕК сообщали, что в Саудовской Аравии возобновили добычу нефти после разрушительной атаки беспилотников на НПЗ страны.

