Стала известна судьба скульптуры «Хоррият» у НКЦ «Казань»

В Казани со стелы перед зданием НКЦ «Казань» была убрана статуя женщины-птицы «Хоррият». Как стало известно «Реальному времени» скульптуру сняли для ремонта и реставрации.

Как отметил создатель статуи, Кадим Замитов, скульптуре уже 25 лет, на ней образовалась трещина, которую нужно убрать. В беседе с корреспондентом интернет-газеты скульптор отметил, что ремонт нужен серьезный.

Когда вернется статуя женщины-птицы, означающая обретение политической свободы, пока неизвестно. Как рассказали в институте «Татинвестгражданпроект», все работы по восстановлению займут ориентировочно месяц.

Подробнее о том, что случилось с известной казанской скульптурой, почему ее не отреставрировали, как памятник Джалилю, — читайте в материале «Реального времени».

Ранее интернет-газете стала известна судьба фасада на здании НКЦ «Казань».