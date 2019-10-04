Алексей Шевченко: «Зинэтула Билялетдинов в «Локомотиве» — это бессмысленная затея»

Хоккейный эксперт и журналист Алексей Шевченко назвал идею «Локомотива» с приглашением Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера команды бессмысленной.

«Прошла информация, что ярославский клуб якобы интересуется Зинэтулой Билялетдиновым и уже вроде бы сделал предложение тренеру. По мне, так это совершенно бессмысленная затея. Не думаю, что Билялетдинов за такой короткий отпуск действительно соскучился по хоккею, насладился отдыхом и в нем появилась искра. Слишком большие испытания выпали за последние годы. Снова получать стресс, вопросы ненавистных журналистов?

Да надо ли это ему? А тут еще и президент команды достаточно своеобразный, который будет мешать, а не помогать. Если этот союз случится, то он будет обречен.

С другой стороны, какую кандидатуру ни примеряй, все упирается в руководство. Не было такого, чтобы в дела команды не лезли Лукин и Яковлев, это продолжится, так что ни Билялетдинов, ни Торторелла, ни Беруби, ни Плющев ничего не исправят», — считает Шевченко.

Напомним, ранее появилась информация, что ярославский «Локомотив» предложил Зинэтуле Билялетдинову возглавить команду после увольнения Крейга Мактавиша. Бывший тренер «Ак Барса», по слухам, отказался от этого предложения.