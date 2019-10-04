Казанская сеть отелей «Берисон» «пропишется» в историческом памятнике

Сеть отелей «Берисон», которую контролирует владелец пекарен «Жар-свежар» Ирек Галиев, намерена расширить свое присутствие в Казани. Под новую гостиницу сеть планирует приобрести здание гимназии Мануйловой на улице Япеева, являющееся памятником архитектуры регионального значения.

Трехэтажное здание гимназии Мануйловой на Япеева, 14, построено в 1911 году. Объект и земля под ним находятся в государственной собственности, пишет «Коммерсантъ».

По оценке комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия, выкупная стоимость здания (площадью 1,35 тыс. кв. м) и земельного участка (2,25 тыс. кв. м) под ним составляет 25—27 млн руб. Кроме того, инвестору придется вложить в ремонт и реставрацию объекта около 30—40 млн руб.

Сеть «Берисон» располагает пятью лоукост-отелями в центре Казани. Стоимость размещения варьируется от 1,7 тыс. до 3,1 тыс. руб. По данным открытых источников, за 2018 год ООО «Берисон» показало 102,5 млн рублей выручки и 5,6 млн рублей прибыли.

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