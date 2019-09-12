Компанию Booking обвинили в продвижении нелегальных российских гостиниц

Онлайн-тревел-агентства, в том числе Booking.com или Ostrovok.ru, обвинили в продвижении нелегальных в РФ гостиниц. Соответствующие письма бизнес-объединение «Опора России» направило в Федеральную антимонопольную службу и Минэкономразвития.

Отмечается, что зачастую онлайн-тревел-агентства присваивают статус отеля и даже «звездность» частному жилью, не аккредитованному на предоставление туристических услуг. Тем самым потребителей вводят в заблуждение.

В Минэкономики РФ указали, что в рекламе и названии гостиницы запрещено использовать недостоверную информацию. За это предусмотрена административная ответственность. Контроль за соблюдением правил находится в ведении Роспотребнадзора, передают «Известия».

Однако в одном из агентств отметили, что они не несут ответственности за достоверность информации на своих сайтах и зачастую рейтингуют партнеров на основании отзывов и фотографий.

Вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин обратил внимание на то, что туристические онлайн-сервисы запрашивают от своих участников документы, подтверждающие уровень и статус, только когда речь идет о крупных гостиницах.

Ранее сообщалось, что Ассоциация «Турпомощь» изменит механизмы помощи туристам. Будут сделаны два акцента — на более оперативное оказание помощи туристам в случае необходимости и межведомственное взаимодействие.

