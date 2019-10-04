В Индии похитили останки Махатмы Ганди
В день 150-летия со дня рождения Махатмы Ганди, 2 октября, неизвестные похитили его останки.
Они хранились в мемориале на территории штата Мадхья-Прадеш в Индии.
«В связи с юбилеем я открыл ворота рано утром, а когда вернулся вечером, обнаружил пропажу останков Ганди», — цитирует смотрителя мемориала «Би-би-си».
По его словам, похитители написали на портрете политика слово «предатель».
Полиция уже начала расследование преступления.
Ранее в Башкирии вандалы разрушили большой надгробный камень с 200-летней историей.ОбществоПроисшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым