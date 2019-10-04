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В Индии похитили останки Махатмы Ганди

03:07, 04.10.2019
В Индии похитили останки Махатмы Ганди
Фото: pixabay.com

В день 150-летия со дня рождения Махатмы Ганди, 2 октября, неизвестные похитили его останки.

Они хранились в мемориале на территории штата Мадхья-Прадеш в Индии.

«В связи с юбилеем я открыл ворота рано утром, а когда вернулся вечером, обнаружил пропажу останков Ганди», — цитирует смотрителя мемориала «Би-би-си».

По его словам, похитители написали на портрете политика слово «предатель».

Полиция уже начала расследование преступления.

Ранее в Башкирии вандалы разрушили большой надгробный камень с 200-летней историей.

ОбществоПроисшествия
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