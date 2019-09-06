В Башкирии вандалы разрушили большой надгробный камень с 200-летней историей

В деревне Кусеево Баймакского района Башкортостана вандалы разрушили большой надгробный камень, который находился на территории старого кладбища.

«Камень был установлен Валит кантоном в честь отца Якшимбета сына Кульсуры в 1827 году», — написано в сообщении Научно-производственного центра по охране и использованию объектов культурного наследия РБ в соцсети.

Местные жители просят очевидцев позвонить по телефону 02 или (34751) 4-48-32.

Напомним, ранее нижегородский вандал в суде покаялся и обязался возместить нанесенный ущерб казанским памятникам. Он оставил на зданиях МВД, ДУМ и жилых домах-памятников столицы республики надпись «bool».

