В Башкирии увековечат память народного поэта Равиля Бикбаева

Фото: ru.wikipedia.org/ Бикбаев Равиль Тухватович

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ об увековечении памяти народного поэта республики Равиля Бикбаева.

Имя Бикбаева присвоят одной из улиц Уфы и уфимской гимназии №102. На доме по улице Менделеева, 148/3, в котором проживал поэт, установят мемориальную доску с барельефом поэта, благоустроят связанные с ним памятные места. В одном из уфимских музеев будет создана экспозиция, посвященная Бикбаеву.

Помимо этого, в Башкирии создадут государственный мультимедийный архив материалов о жизни и творчестве поэта, соответствующий сайт, учредят стипендию имени Бикбаева для студентов вузов, организуют ежегодное проведение фестивалей поэзии и читательских конференций, передает пресс-служба главы РБ.

Напомним, народный поэт Башкортостана Равиль Бикбаев скончался в апреле этого года.