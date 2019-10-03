Николь, Рада, Демиан и Мирана стали самыми редкими именами казанских детей на прошлой неделе

За прошедшую неделю в казанских отделах ЗАГС зарегистрировано рождение 387 малышей. Из них 204 мальчика и 183 девочки.

Возраст самой юной мамы — 19 лет, самой зрелой — 43 года. Возраст самого юного отца — 21 год, самого зрелого — 59 лет.

Самыми популярными среди детских имен прошлой недели стали: Мирон, Тимур, Артем, Амир, Милана, Алина, Аяз, Данил, Риана и Тея. Самыми редкими — Доброслава, Демиан, Эрнест, Мира, Николь, Рада, Лукерья, Оливия, Алишер и Мирана, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

За указанный период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 285 пар.

Напомним, в начале недели в Подмосковье родился малыш весом 5,5 килограмма.