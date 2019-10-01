В Подмосковье родился малыш-великан

В Балашихинском роддоме (Подмосковье) появился на свет малыш весом в рекордные 5,5 килограмма, его рост 58 сантиметров. Его родила 31-летняя женщина. Это ее второй ребенок. Первый весил 4,2 килограмма.

По словам главврача Балашихинской больницы, куда поступила роженица, роды протекали без осложнений и без повреждения родовых путей.

Новорожденный находится в удовлетворительном состоянии на грудном вскармливании в палате вместе с мамой. Планируется, что уже сегодня их выпишут домой, сообщает Минздрав Московской области.

Ранее Росстат зафиксировал падание рождаемости в первом полугодии 2019 года.