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Суд в Татарстане оштрафовал компанию на миллион рублей за взятку в 20 тысяч рублей

22:20, 03.10.2019

Мировой судья в Татарстане оштрафовал АО «Кварц» (производитель электроники из Калининградской области) на миллион рублей по делу о незаконном вознаграждении от имени юрлица. Это вознаграждение составляло 20 тысяч рублей и предназначалось замначальника ж/д станции «Юдино».

Инцидент произошел еще в 2016 году: как выяснила Приволжская транспортная прокуратура, замгендиректора по продажам и логистике «Кварца» дал взятку в 20 тысяч рублей замначальника ж/д станции «Юдино», чтобы тот проигнорировал факт перегруза вагонов. В результате «Кварц» смог избежать штрафных санкций за перегруз.

В отношении замгендиректора и замначальника станции также возбуждали уголовное дело, по которому уже вынесли обвинительный приговор — пресс-служба прокуратуры не уточняет, какой именно.

БизнесТранспорт Татарстан
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