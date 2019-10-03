Лига Европы. ЦСКА в Москве уступил «Эспаньолу»

Московский ЦСКА в домашнем матче группового этапа Лиги Европы уступил испанскому «Эспаньолу» — 0:1.

Решающим стал гол полузащитника У Лэя на 64-й минуте игры. При этом Лэй стал первым китайцем в истории, забившим в розыгрыше Лиги Европы. В добавленное арбитром время испанцы забили второй мяч и сняли вопрос о победителе матча.

После двух туров ЦСКА не набрал очков и замыкает группу H.

Групповой этап Лиги Европы. 2-й тур.

ЦСКА (Россия) — «Эспаньол» (Испания) — 0:2 (0:0, 0:1)

Голы: 0:1 — У Лэй (Варгас, 64), 0:2 — Кампусано (90).