В Казани ограбили супермаркет «Магнит» — видео

Фото: скриншот

Четверо неизвестных ограбили супермаркет «Магнит» в Казани. Видеозапись ограбления с камер наблюдения выложили в социальных сетях.

Грабители вскрыли входную дверь, но не стали пытаться открыть кассу. Вместо этого они забрали с собой большое количество сигарет и дорогого алкоголя. Добычу они унесли в корзинках для покупателей. Судя по комментариям на записи (здесь видео приведено без звука из-за обилия нецензурной лексики), грабители были в перчатках и прибыли на машине.

По таймкоду на записи видно, что ограбление произошло ночью 30 сентября. В комментариях добавляется, что ограбленный магазин расположен на улице Чернышевского, но там нет супермаркетов «Магнит» — ближайший расположен на Саид-Галеева.

Напомним, в августе в Набережных Челнах мужчина с ножом ограбил офис МФО. Его удалось задержать.