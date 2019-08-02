В Набережных Челнах мужчина с ножом ограбил офис МФО

Полиция Челнов разыскивает мужчину, который ограбил офис МФО, угрожая при этом ножом.

По данным пресс-службы МВД по РТ, в полицию обратилась 21-летняя девушка, сотрудница организации, и рассказала о том, что неизвестный мужчина зашел в офис МФО, достал нож и похитил из кассы 7 тысяч рублей.

Исходя из слов девушки, установлена следующая картина: злоумышленник зашел в офис, дождался, пока люди выйдут из него, и только потом подошел к девушке. Он спросил про заем, а в этот же момент достал нож из сумки и стал требовать нужную ему сумму. Деньги подозреваемый потребовал положить в его сумку.

Благодаря камерам наблюдения правозащитники установили приметы мужчины. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».

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