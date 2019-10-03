«Галерея вин» выставила на торги более 13 тыс. единиц алкогольной продукции на 4,4 млн рублей

Конкурсный управляющий казанского ООО «Фирма «Галерея вин» выставил на торги более 13 тыс. единиц алкогольной продукции на общую стоимость 4,4 млн рублей.

В сообщении на сайте Единого федерального реестра о банкротстве отмечается, что некоторая продукция не прошла сертификацию на территории Татарстана.

Закрытые торги пройдут 26 декабря. В них имеют право участвовать только лица, которые в соответствии с федеральным законом могут иметь в собственности или на ином вещном праве имущество, относящееся к алкоголю.

Конкурсный управляющий фирмы «Галерея вин», владевшей ранее одноименной сетью магазинов, через суд признал недействительными два договора компании с Яковом Цейнштейном — он, напомним, является владельцем «Галереи вин», а до банкротства занимал должность директора компании.