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«Галерея вин» выставила на торги более 13 тыс. единиц алкогольной продукции на 4,4 млн рублей

18:45, 03.10.2019 1
«Галерея вин» выставила на торги более 13 тыс. единиц алкогольной продукции на 4,4 млн рублей
Фото: pixabay.com

Конкурсный управляющий казанского ООО «Фирма «Галерея вин» выставил на торги более 13 тыс. единиц алкогольной продукции на общую стоимость 4,4 млн рублей.

В сообщении на сайте Единого федерального реестра о банкротстве отмечается, что некоторая продукция не прошла сертификацию на территории Татарстана.

Закрытые торги пройдут 26 декабря. В них имеют право участвовать только лица, которые в соответствии с федеральным законом могут иметь в собственности или на ином вещном праве имущество, относящееся к алкоголю.

Конкурсный управляющий фирмы «Галерея вин», владевшей ранее одноименной сетью магазинов, через суд признал недействительными два договора компании с Яковом Цейнштейном — он, напомним, является владельцем «Галереи вин», а до банкротства занимал должность директора компании.

БизнесРозничная торговля Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 окт
    Жаль . Часто покупал там очень хорошие , редкие вина .
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