Новости промышленности

13:53 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

ФАС одобрила покупку «Татнефтью» активов СИБУРа

16:41, 03.10.2019
ФАС одобрила покупку «Татнефтью» активов СИБУРа
Фото: realnoevremya.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила заявку «Татнефти» о покупке «СИБУР Тольятти» и «Тольяттисинтеза».

Об этом сообщил ТАСС замглавы ведомства Анатолий Голомолзин в кулуарах Российской энергетической недели.

В начале сентября «Татнефть» и СИБУР объявили, что заключили соглашение о намерениях по продаже татарстанской компании производственных и других активов в Тольятти, которые в настоящее время объединены юридическими лицами «СИБУР Тольятти» и «Тольяттисинтез». Подробнее о сделке — в материале «Реального времени».

Гендиректор компании СИБУР Михаил Карисалов рассказал, что компания продает активы, чтобы сконцентрироваться на более крупных предприятиях.

ПромышленностьНефть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров