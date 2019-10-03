ФАС одобрила покупку «Татнефтью» активов СИБУРа

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила заявку «Татнефти» о покупке «СИБУР Тольятти» и «Тольяттисинтеза».

Об этом сообщил ТАСС замглавы ведомства Анатолий Голомолзин в кулуарах Российской энергетической недели.

В начале сентября «Татнефть» и СИБУР объявили, что заключили соглашение о намерениях по продаже татарстанской компании производственных и других активов в Тольятти, которые в настоящее время объединены юридическими лицами «СИБУР Тольятти» и «Тольяттисинтез». Подробнее о сделке — в материале «Реального времени».

Гендиректор компании СИБУР Михаил Карисалов рассказал, что компания продает активы, чтобы сконцентрироваться на более крупных предприятиях.