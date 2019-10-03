Сбербанк до конца года намерен заключить сделки исламского финансирования на 4—5 млрд рублей

Сбербанк до конца года намерен заключить еще шесть сделок исламского финансирования на 4—5 млрд рублей.

Сейчас портфель кредитной организации в сфере исламского банкинга составляет 16 млрд рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на зампредправления Сбербанка Олега Ганеева.

По его словам, есть сделки прямого финансирования, сделки по поставкам зерна в страны Ближнего Востока. Также есть документарные сделки в интересах российских производителей металлопродукции совместно с Исламским банком развития в Туркмении.

Ганеев отметил, что значительный спрос на данные услуги в Татарстане, Башкирии, на Северном Кавказе, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов, говоря об исламском банкинге, заявил, что российское законодательство не совсем готово к таким инструментам.