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Экономика

Сбербанк до конца года намерен заключить сделки исламского финансирования на 4—5 млрд рублей

15:33, 03.10.2019 1
Сбербанк до конца года намерен заключить сделки исламского финансирования на 4—5 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru

Сбербанк до конца года намерен заключить еще шесть сделок исламского финансирования на 4—5 млрд рублей.

Сейчас портфель кредитной организации в сфере исламского банкинга составляет 16 млрд рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на зампредправления Сбербанка Олега Ганеева.

По его словам, есть сделки прямого финансирования, сделки по поставкам зерна в страны Ближнего Востока. Также есть документарные сделки в интересах российских производителей металлопродукции совместно с Исламским банком развития в Туркмении.

Ганеев отметил, что значительный спрос на данные услуги в Татарстане, Башкирии, на Северном Кавказе, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов, говоря об исламском банкинге, заявил, что российское законодательство не совсем готово к таким инструментам.

ЭкономикаБанки БашкортостанТатарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 окт
    В Европе рынок товаров уже завален производителями, а на БВ огромные просторы которые нуждаются в продукции! Кто первый зайдет - тот и король!
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