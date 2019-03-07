Рустам Минниханов об исламском банкинге: «Наше законодательство не совсем готово к таким инструментам»

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на встрече с представителями СМИ в преддверии Международного женского дня рассказал о своей позиции относительно исламского банкинга.

— В России более 20 млн мусульман, 25 даже — у меня нет статистики. Нам главное — иметь хорошие отношения с исламским миром. Организация исламского сотрудничества — 60 стран или сколько. Много инструментов, в том числе финансовых, они, во-первых, востребованы, во-вторых, выгодны. Если взять исламский банкинг. Наше законодательство не совсем готово к таким инструментам. Это тоже инструмент привлечения ресурсов. Крупные российские банки — Сбербанк, ВЭБ, ВТБ заинтересованы в этой истории, — считает Минниханов.

Напомним, ранее в рамках этой встречи президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал о приглашении депутата Госсовета РТ от КПРФ Артема Прокофьева в правительство региона.