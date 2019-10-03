«Лиза Алерт»: в Татарстане за сентябрь пропали 69 человек

По итогам сентября в Татарстане пропали 69 человек, что на семь меньше, чем в августе.

56 человек нашли живыми, еще семь погибли. Поиски тех, кого не нашли, продолжаются, сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в Татарстане.

Напомним, в сентябре в Татарстане спасатели шесть часов искали пропавшего гармониста. Он потерялся на границе Арского и Атнинского районов. На место прибыли полицейские и спасатели. Они обследовали 9 км дороги и свыше 100 дворов в трех поселках. Также была обследована прибрежная территория и акватория гидротехнического сооружения и реки Красная. Общая поисковая площадь составила 3,2 тыс. гектаров.