В Татарстане спасатели шесть часов искали пропавшего гармониста

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Татарстане спасатели шесть часов искали пропавшего мужчину, который потерялся на границе Арского и Атнинского районов.

Пострадавший сообщил об инциденте в МЧС примерно в 3 часа 22 сентября. Последним опознавательным знаком был дорожный указатель «Старая Юльба» возле озера. Мужчина отошел от него примерно на 500 метров и не мог сказать, в какую сторону идет.

Во время опроса спасателями мужчина не отвечал на вопросы и говорил, что замерзает. При уточнении информации выяснилось, что заявитель проживает в селе Старый Менгерь Атнинского района, откуда и вышел. Одет в темную куртку, темные брюки с красными лампасами, в руках держит гармонь, сообщает МЧС.

На место прибыли полицейские и спасатели. Они обследовали 9 км дороги и свыше 100 дворов в трех поселках. Также была обследована прибрежная территория и акватория гидротехнического сооружения и реки Красная. Общая поисковая площадь составила 3,2 тыс. гектаров.

Примерно в 9.30 пропавший был обнаружен в населенном пункте Верхняя Серда, его состояние здоровья удовлетворительное, угрозы жизни нет.