Фигуристка Аделина Сотникова: «Я не объявляла о завершении карьеры»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова заявила, что не планирует рассказывать о своих дальнейших карьерных планах публично.

— Я не объявляла о завершении карьеры, но на публику о своем будущем ничего говорить не буду. Поняла для себя, что то, о чем я рассказываю, в итоге не сбывается.

Победы в фигурном катании грандиозно изменили мою жизнь. Во-первых, победы были не всегда, я поднималась постепенно, но были и падения. Я научилась бороться со своими внутренними преградами, — сказала Сотникова во время прямой трансляции «Матча ТВ» во «ВКонтакте».

Отметим, что фигуристка не выступала на официальных соревнованиях с чемпионата России 2016 года. В январе этого года Сотникова стала специальной гостьей матча «Ак Барс» — «Трактор» и провела символическое вбрасывание. В феврале она посетила стартовый матч плей-офф между «Авангардом» и «Ак Барсом» в Балашихе.