Следком возбудил более 280 уголовных дел из-за преступлений в Донбассе

С 2014 года Следственный комитет России возбудил более 280 уголовных дел из-за преступлений в Донбассе.

За время расследования было допрошено более 143 тыс. свидетелей, свыше 20 тыс. признаны потерпевшими, пишет RT со ссылкой на руководителя отдела управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СК Дмитрий Маньшин.

К ответственности привлекаются 76 человек, среди них 20 должностных лиц из числа высшего командования Вооруженных сил Украины.

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко опубликовал отчет о правонарушениях военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой и Луганской областях. Документ освещает период с 2014 по 2015 год. Всего было зафиксировано 20 случаев преступлений. Из-за силовиков и работников ВСУ в Донбассе в указанный период погибли 60 гражданских лиц.