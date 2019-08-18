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Происшествия

Бывший депутат Рады рассказал о преступлениях украинских военных в Донбассе

09:20, 18.08.2019
Бывший депутат Рады рассказал о преступлениях украинских военных в Донбассе
Фото: ru.wikipedia.org

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко выложил в Сеть сканы отчета о правонарушениях военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой и Луганской областях, который адресован министруобороны Украины Степану Полтораку.

Документ освещают период с 2014 по 2015 годы, написал политик в Facebook.

Всего было зафиксировано 20 случаев преступлений. Из-за силовиков и работников ВСУ в Донбассе в указанный период погибли 60 гражданских лиц.Например, один из военнослужащих, управляя бронетранспортером, сбил двух пешеходов, одна из которых погибла на месте.

Происшествия
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