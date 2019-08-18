Бывший депутат Рады рассказал о преступлениях украинских военных в Донбассе

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко выложил в Сеть сканы отчета о правонарушениях военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой и Луганской областях, который адресован министруобороны Украины Степану Полтораку.

Документ освещают период с 2014 по 2015 годы, написал политик в Facebook.

Всего было зафиксировано 20 случаев преступлений. Из-за силовиков и работников ВСУ в Донбассе в указанный период погибли 60 гражданских лиц.Например, один из военнослужащих, управляя бронетранспортером, сбил двух пешеходов, одна из которых погибла на месте.