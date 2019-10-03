В Казани начали рабочее проектирование третьего дома «Свея»

В Казани приступили к рабочему проектированию третьего дома «Свея» по ул. Четаева. Об этом стало известно на совещании под руководством первого заместителя руководителя исполкома Азата Нигматзянова.

Подготовка документов займет 3 месяца, далее их направят на экспертизу. После прохождения экспертизы и определения источников финансирования подрядчик приступит к достройке дома.

Ранее застройщику ООО «Фирма «Свей» в свое время было выдано разрешение на строительство 3-секционного 9-этажного дома, однако квартиры здесь продавались как для 9-секционного 18-этажного жилого дома. Стройку «заморозили» в процессе возведения каркаса дома. Сейчас продолжается работа, необходимая для получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее сообщалось, что мэрия Казани предоставит обанкротившемуся ООО «Фирма «Свей» разрешение на использование участка на улице Заслонова под многоэтажную жилую застройку. На этом участке уже несколько лет находится недостроенный объект девелопера.