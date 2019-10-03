В Казани пройдет финал чемпионата студенческой гребной лиги

Завтра в Казани стартует финальный этап летнего сезона чемпионата студенческой гребной лиги. Соревнования будут проходить в Центре гребных видов спорта три дня и объединят более 400 спортсменов из 36 вузов России.

Предыдущий этап студенческой гребной лиги прошел в Сестрорецке, в нем приняли участие 32 экипажа из 16 регионов.

По итогам прошедших трех этапов лидером рейтинга чемпионата стали студенты Поволжской академии спорта и туризма (Казань), заработав 353 балла. На втором месте с 321 баллом — гребцы из Санкт-Петербурга. Замыкают тройку лидеров представители Магнитогорска, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Финальные заезды стартуют 6 октября в 14.00. Награждение победителей и призеров соревнований запланировано на 15.00, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Ранее студенты из Казани приняли участие в чемпионате Европы по академической гребле.