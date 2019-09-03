Студенты из Казани отправились на чемпионат Европы по академической гребле

Казанские студенты Поволжской академии спорта отправились сегодня на чемпионат Европы по академической гребле, который проходит в шведском городе Йенчепинге.

Чемпионат пройдет с 4 по 7 сентября. В состав сборной вошли девять студентов и заслуженный тренер России Владимир Гоголин, передает пресс-служба академии спорта.

Нынешний состав, по мнению тренера, сильнейший за все время. Ректор академии Юсуп Якубов, напутствуя студентов, отметил, что они представляют вуз в соревнованиях по одному из самых важных для академии видов спорта.

Ранее сообщалось, что школьник из Казани Булат Харисов завоевал на олимпиаде юниоров по информатике золотую медаль. Она проходила в Словении с 23 августа и завершилась 29 августа.