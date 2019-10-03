Сегодня в Казани можно пройти бесплатный осмотр у ведущих маммологов Татарстана

Сегодня в одном из торговых центров Казани по адресу: пр. Победы, 141 в рамках социальной акции #япрошла жительницы города могут пройти бесплатный осмотр у ведущих онкологов-маммологов республики.

В случае необходимости им будет сделано ультразвуковое исследование на инновационном оборудовании в специально оборудованных кабинках.

Акция проходит при поддержке Минздрава РТ и Республиканского клинического онкологического диспансера.

Основная цель кампании — побудить женщин заботиться о собственном здоровье и проходить обследование на регулярной основе.

Рак молочной железы занимает первое место среди всех онкологических заболеваний у женщин. Вовремя диагностированный рак на первой-второй стадиях в 90—95% случаев излечим, напоминает пресс-служба Министерства здравоохранения Татарстана.

Ранее ученые выявили неожиданный фактор, препятствующий появлению рака.