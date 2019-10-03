Новый CEO QNET Малу Калуза приехала в Россию с официальным визитом

1 октября в Москве побывала новый генеральный директор международной компании прямых продаж QNET Малу Калуза. CEO рассказала о важных эпизодах своей биографии и планах развития компании.



Малу получила диплом филиппинского университета Сент-Луиса на факультете коммерции и маркетинга. Она устроилась на работу в компанию, которой был всего год. Малу поверила в синергию прямых продаж и электронной коммерции. Девушку пригласили на должность администратора службы поддержки, которую она совмещала с работой секретаря на ресепшен.

На посту генерального директора она продолжит развивать ключевые направления компании, в частности в сфере филантропии.

«Мы следуем идеям Махатмы Ганди, который призывал приближать позитивные перемены. Наш девиз: «Помоги себе, чтобы помочь всему человечеству». Наши независимые представители устраивают благотворительные акции, например, посещают детские дома, устраивают праздники. В целом наша компания помогает детям с инвалидностью и в трудной жизненной ситуации, стремится заботиться о природе и беречь ее ресурсы через раздельный сбор и переработку мусора, финансирует профессиональный спорт, поддерживает равенство полов в достижении успеха, стоит на страже прав женщин. Средства выделяются на школы для африканских девочек из бедных семей, на курсы по экономике и юриспруденции для индийских девушек. Так, шаг за шагом, мы приближаем позитивные перемены, о которых писал Ганди», — рассказала Малу Калуза.

Малу общалась с клиентами с редкостным вниманием и эмпатией, преодолевала все сложности, которые у них возникали, так что в следующий раз к телефону просили позвать именно ее. Кроме того, Малу удалось проявить себя в работе с кадрами, маркетинге, стратегическом планировании, финансах. Всякий раз она изучала специфику области от и до, становилась одним из лучших сотрудников и поднималась на новую ступеньку карьерной лестницы.



Малу Калуза получила награду Best Executive премии Top Ranking Performance Awards of Contact Centre World в Азиатско-Тихоокеанской и глобальной категориях. Также ее назвали директором CRM года Азиатско-Тихоокеанского консорциума обслуживания клиентов в Гонконге.

В 2016 году ударом для бизнес-леди стал страшный онкологический диагноз. Малу тогда поддержали все — муж, трое детей, родственники, друзья, коллеги. После лечения рак отступил. Еще одной победой Малу стал подъем на вершину топ-менеджмента с должности руководителя по сетевому развитию.

Идеи Ганди QNET продвигает и в России, которую считает одним из важнейших рынков.

«Для нас Россия в топ-3 приоритетных рынков. Мы очень серьезно относимся к развитию бизнеса в самой большой стране мира. Здесь мы открыли склад, в этом году начали производить локальную продукцию для россиян, организуем мероприятия для прессы и клиентов, выставки; в будущем планируем открытие experience center — так мы называем шоурумы, где клиенты могут увидеть и протестировать нашу продукцию. В России мы также развиваем социальные проекты — помогаем детским домам и больницам, устраиваем благотворительные забеги», — подытожила Малу Калуза.



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