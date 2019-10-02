Президент УНИКСа Евгений Богачев выпустил книгу с историей клуба

Казанский УНИКС сообщил о выпуске книги об истории зарождения и развития клуба.

Книга получила название «Так говорит Богачев. История клуба глазами его президента» и выпущена при поддержке президента команды Евгения Богачева.

«Дело в том, что память наша несовершенна, события прошлого или забываются, или предстают в ином свете. В книге же отражены восприятия тех или иных событий такими, какими они виделись сразу после их совершения. Книга — история УНИКСа, показанная глазами его президента. Мы старались быть честными, за многочисленными победами не скрывали наши ошибки, поражения, неудачи. Это ведь тоже наша история», — говорит о книге сам Богачев.

Книгу можно будет приобрести со скидкой на презентации состава УНИКСа, который состоится 6 октября.