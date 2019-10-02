Суд арестовал мужчину, смертельно ранившего сотрудника СК

Басманный суд Москвы арестовал жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, обвиняемого в убийстве сотрудника Следственного комитета полковника Владислава Капустина.



Он пробудет в СИЗО до 1 декабря, пишет RT.

Ранее Григорьеву предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Эта статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного.

Напомним, что вчера сотрудник центрального аппарата Следственного комитета полковник Владислав Капустин, на которого напали с ножом возле проходной здания СК, умер в реанимации НИИ Н.В. Склифосовского. Нападавшего задержали. По предварительной информации, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.