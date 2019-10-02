Пограничники из РФ задержали в Японском море еще 64 браконьера из КНДР, у них изъяли акул и крабов

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Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю 1 и 2 октября задержало в исключительной экономической зоне РФ в Японском море 64 граждан КНДР.

Их доставили в порт Находка для разбирательства, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. У браконьеров изъяли около 6 тонн незаконно добытого кальмара, более 600 кг краба и три акулы, а также орудия лова.

Отмечается, что для задержания одной из шхун пограничникам пришлось применить оружие, после чего на судне-нарушителе произошло возгорание машинного отделения. В результате пострадали пять граждан КНДР, им оказана медицинская помощь.

Раннее Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском море.

По версии следствия, 17 сентября в акватории Японского моря в исключительной экономической зоне РФ обнаружены рыболовные шхуны под флагом КНДР, которые осуществляли браконьерский промысел водных биологических ресурсов. В ходе проверки судна северокорейцы оказали активное сопротивление членам досмотровой команды, в результате этого четверо сотрудников получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из них — огнестрельное ранение. Вскоре один из пострадавших скончался.