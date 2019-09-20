Скончался один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море

Скончался один из северокорейских браконьеров, напавших на российских пограничников в Японском море.

Всего пострадали шесть граждан КНДР, пишет ТАСС со ссылкой на начальника дознания Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю Владимир Краснов.

Раннее Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском море.

По версии следствия, 17 сентября в акватории Японского моря в исключительной экономической зоне РФ обнаружены рыболовные шхуны под флагом КНДР, которые осуществляли браконьерский промысел водных биологических ресурсов. В ходе проверки судна северокорейцы оказали активное сопротивление членам досмотровой команды, в результате этого четверо сотрудников получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из них — огнестрельное ранение.