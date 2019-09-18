СК возбудил уголовное дело после нападения браконьеров из КНДР на российских пограничников

Следственный комитет возбудили уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском море.

Дело заведено по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», оздана оперативная группа, сообщает СК.



По версии следствия, 17 сентября в акватории Японского моря в исключительной экономической зоне РФ обнаружены рыболовные шхуны под флагом КНДР, которые осуществляли браконьерский промысел водных биологических ресурсов. В ходе проверки судна северокорейцы оказали активное сопротивление членам досмотровой команды, в результате этого четверо сотрудников получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из них — огнестрельное ранение.

В настоящее время осуществляется конвоирование рыболовных судов и граждан КНДР к месту осмотра и производству следственных действий.