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Евсеев и Беленов претендуют на звание лучшего тренера и игрока месяца

12:03, 01.10.2019
Евсеев и Беленов претендуют на звание лучшего тренера и игрока месяца
Фото: vk.com/ufafc

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала список претендентов на звание лучшего тренера и игрока чемпионата в сентябре.

В их число вошли сразу два представителя футбольного клуба «Уфа». За звание лучшего тренера Вадим Евсеев поборется с Виктором Гончаренко из ЦСКА, Юрием Семиным из «Локомотива», Александром Точилиным из «Сочи» и Владимиром Федотовым из «Оренбург».

Вратарь Александр Беленов попал в число лучших наряду с Николой Влашичем (ЦСКА), Гжегожем Крыховяком («Локомотив»), Хердуром Магнуссоном (ЦСКА) и Артемом Дзюбой («Зенит»).

Напомним, по итогам августа лучшим футболистом РПЛ был признан нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов, а лучшим тренером — Валерий Карпин.

СпортФутболОбщество Башкортостан
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