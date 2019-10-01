Евсеев и Беленов претендуют на звание лучшего тренера и игрока месяца

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала список претендентов на звание лучшего тренера и игрока чемпионата в сентябре.

В их число вошли сразу два представителя футбольного клуба «Уфа». За звание лучшего тренера Вадим Евсеев поборется с Виктором Гончаренко из ЦСКА, Юрием Семиным из «Локомотива», Александром Точилиным из «Сочи» и Владимиром Федотовым из «Оренбург».

Вратарь Александр Беленов попал в число лучших наряду с Николой Влашичем (ЦСКА), Гжегожем Крыховяком («Локомотив»), Хердуром Магнуссоном (ЦСКА) и Артемом Дзюбой («Зенит»).

Напомним, по итогам августа лучшим футболистом РПЛ был признан нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов, а лучшим тренером — Валерий Карпин.