Карпин и Шомуродов из «Ростова» признаны лучшими в РПЛ в августе

Российская премьер-лига (РПЛ) назвала имена лучших тренера и игрока прошедшего месяца.

В номинации лучшего тренера августа победу вновь одержал Валерий Карпин. На счету специалиста из «Ростова» три победы, одна ничья и поражение в пяти проведенных матчах. При этом в голосовании экспертов лиги победил наставник «Краснодара» Сергей Матвеев, но эксперты канала-вещателя «Матч Премьер» отдали свои голоса за главного тренера ростовчан.

Лучшим игроком августа стал нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов. В августе на счету игрока пять забитых мячей в пяти проведенных матчах.

Отметим, что для Карпина это уже вторая победа подряд в номинации лучшего тренера месяца.