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Карпин и Шомуродов из «Ростова» признаны лучшими в РПЛ в августе

11:24, 03.09.2019
Карпин и Шомуродов из «Ростова» признаны лучшими в РПЛ в августе
Фото: vk.com/rpl

Российская премьер-лига (РПЛ) назвала имена лучших тренера и игрока прошедшего месяца.

В номинации лучшего тренера августа победу вновь одержал Валерий Карпин. На счету специалиста из «Ростова» три победы, одна ничья и поражение в пяти проведенных матчах. При этом в голосовании экспертов лиги победил наставник «Краснодара» Сергей Матвеев, но эксперты канала-вещателя «Матч Премьер» отдали свои голоса за главного тренера ростовчан.

Лучшим игроком августа стал нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов. В августе на счету игрока пять забитых мячей в пяти проведенных матчах.

Отметим, что для Карпина это уже вторая победа подряд в номинации лучшего тренера месяца.

СпортФутболОбщество
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