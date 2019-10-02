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КХЛ. «Ак Барс» закрывает домашнюю серию матчем со СКА, «Нефтехимик» примет «Йокерит»

10:40, 02.10.2019
КХЛ. «Ак Барс» закрывает домашнюю серию матчем со СКА, «Нефтехимик» примет «Йокерит»
Фото: ak-bars.ru

Сегодня, 2 октября, в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) состоятся пять матчей.

«Ак Барс» проведет последний матч домашней серии, соперником казанцев станет питерский СКА. В прошлом сезоне команды провели две игры, в которых питерцы одержали победы с общим счетом 11:2.

В Нижнекамске встретятся местный «Нефтехимик» и финский «Йокерит». Хозяева после этого матча отправятся в гостевое турне по Сибири.

В других матчах дня сыграют «Адмирал» — «Сибирь», «Динамо» Рига — «Авангард» и «Динамо» Москва — «Северсталь».

СпортХоккей Татарстан
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