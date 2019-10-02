До конца года ДУМ РТ выпустит аудиодиски перевода смыслов Корана на татарском языке

Издательский дом «Хузур» ДУМ РТ приступил к работе над аудиоверсией перевода смыслов Корана на татарском языке, подготовленного муфтиятом Татарстана. До конца этого года работу планируется завершить и выпустить аудиодиски.

Текст озвучивает телеведущий Ильдар Киямов. Над проектом работают пять человек, среди них — начальник отдела по вопросам Шариата ДУМ РТ, Коран-хафиз Булат хазрат Мубараков.

В настоящее время творческая группа записывает текст перевода 48-й суры Священного Корана («Аль Фатх»). Параллельно с этим идет обработка, редактирование и монтаж записей, сообщили в пресс-службе ДУМ РТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в День гушр собрали свыше тысячи тонн милостыни для нуждающихся.