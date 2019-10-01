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В День гушр в Татарстане собрали свыше тысячи тонн милостыни для нуждающихся

19:59, 01.10.2019 1
В День гушр в Татарстане собрали свыше тысячи тонн милостыни для нуждающихся
Фото: dumrt.ru

Духовное управление мусульман Татарстана (ДУМ РТ) подвело предварительные итоги Дня гушр в республике, который прошел 28 сентября. В этот день собрали свыше 1,1 тысячи тонн гушр-садаки — милостыни в виде десятой части урожая, которую мусульмане отдают нуждающимся.

В помощь малоимущим приносили овощи, мед и зерновые культуры. Лидерами среди мухтасибатов, как и в прошлом году, стали Балтасинский (140 т), Рыбно-Слободский (136 т), Тюлячинский (92 т) районы, передает пресс-служба ДУМ РТ.

Следует отметить, что результат этого года практически вдвое превышает результат предыдущего — тогда собрали 600 тонн гушр-садаки.

Общество Татарстан
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