Казанский ЦУМ ожидает перезагрузка
Казанский ЦУМ запустил крупную реконструкцию. В здании смонтируют лифт, откроют крытую парковку на 120 мест и оборудуют подвал. Это будет сделано к 80-летию магазина, которое состоится в следующем году.
Также в скором времени посетители смогут увидеть художественную и интерактивную выставку. Кроме того, как стало известно «Реальному времени», в торговом центре запустят новый проект, «связанный с едой, ради чего люди специально захотят приехать в ЦУМ».
Магазин будет менять свою концепцию дабы нарастить посещаемость и вдохнуть жизнь в казанский ЦУМ. В настоящее время средняя посещаемость комплекса — 11 тыс. человек в день. По словам руководителя отдела развития и аренды ТЦ «ЦУМ» Михаила Шутова, трафик, в целом нормальный, однако торговые площадки не заполнены на 100%. Устарел и внешний вид центрального универмага — в здании он находится с 1977 года. Не выделяется и зона фудкорта: здесь посетитель может найти только кофейню и ресторан быстрого питания, который находится в глубине ТЦ.
Подробнее о том, каким предстанет ЦУМ перед посетителями в будущем — в материале интернет — газеты.
комментарии
2. а можно и нужно рубить бабки так, чтобы была связь времён и ВСЯ Казань, как будущая центральная опора российского туризма, не всё ж на этом зарабатывать небольшим кусочкам центров по сравнению с общей площадью поселений деревня Москва и Петербурга (от Дворцового до Троицкого мостов), надо и нам ставить на промышленную основу, так скажем...
3. а чтобы сохранить таким образом Казань, надо изначально построить мостовые конструкции на заводе имени М. Горького, как для Камского моста (дальновидный наш Ментимер Шарипович)