Казанский ЦУМ ожидает перезагрузка

Фото: Екатерина Аблаева

Казанский ЦУМ запустил крупную реконструкцию. В здании смонтируют лифт, откроют крытую парковку на 120 мест и оборудуют подвал. Это будет сделано к 80-летию магазина, которое состоится в следующем году.

Также в скором времени посетители смогут увидеть художественную и интерактивную выставку. Кроме того, как стало известно «Реальному времени», в торговом центре запустят новый проект, «связанный с едой, ради чего люди специально захотят приехать в ЦУМ».

Магазин будет менять свою концепцию дабы нарастить посещаемость и вдохнуть жизнь в казанский ЦУМ. В настоящее время средняя посещаемость комплекса — 11 тыс. человек в день. По словам руководителя отдела развития и аренды ТЦ «ЦУМ» Михаила Шутова, трафик, в целом нормальный, однако торговые площадки не заполнены на 100%. Устарел и внешний вид центрального универмага — в здании он находится с 1977 года. Не выделяется и зона фудкорта: здесь посетитель может найти только кофейню и ресторан быстрого питания, который находится в глубине ТЦ.

Подробнее о том, каким предстанет ЦУМ перед посетителями в будущем — в материале интернет — газеты.

