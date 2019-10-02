Открытие крупнейшего торгового центра в Нижнекамске отложили до весны 2020 года

Компания Ramus Group, возводящая в Нижнекамске многофункциональный семейный торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Рамус молл», перенесла намеченное на эту осень открытие на март 2020 года.

Это связано с тем, что арендаторы не успевают выполнить ремонт на своих площадях, подчеркнула директор по развитию Ramus Group Эльмира Нуреева. Но в исполкоме Нижнекамского района отметили, что объект еще не достроен и разрешение на его ввод в эксплуатацию не выдано. Возведена лишь коробка здания, а отделочные работы снаружи и внутри будущего торгового центра еще ведутся.

Строительство «Рамус молла» в Нижнекамске на пересечении улицы Сююмбике и проспекта Мира началось в 2018 году. Новый ТРЦ может стать крупнейшим в Закамье, сопоставимым с казанской «Мегой».

В Ramus Group считают, что появление нового крупного торгового центра не только позволит жителям Нижнекамска не ездить в другие города Татарстана за покупками, но и привлечет также население соседних Набережных Челнов, Альметьевска, Елабуги и Менделеевска, сообщает «КоммерсантЪ-Казань».

Ранее сообщалось, что онлайн-ретейлер Wildberries начал сотрудничать с самозанятыми россиянами и планирует привлечь таким образом к 2020 году до 3 тыс. новых партнеров.

