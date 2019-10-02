Рестораны и бары в жилых домах оставят на усмотрение регионов

Регионам могут вернуть право самостоятельно регулировать время работы баров в многоквартирных домах, без учета мнений владельцев заведений и местных жителей.

Об этом рассказали авторы инициативы — депутаты от «Единой России» Александр Хинштейн и Ильдар Гильмутдинов.

«Мы понимаем, что жильцам может быть сложно добиться кворума по этому вопросу. А это значит, что принятие решения будет затягиваться», — сказал Гильмутдинов «Известиям».

Поводом для такого решения стали многочисленные жалобы в Роспотребнадзор на работу подобных заведений.

ФАС считает, что эта мера окажет негативное воздействие на конкуренцию и ударит по малому бизнесу.

Ранее сообщалось, что закрытие в России мелких баров может не затронуть Татарстан.