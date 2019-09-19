Закрытие в России мелких баров может не затронуть Татарстан

Запрет продажи алкоголя в мелких барах может не затронуть Татарстан.



Ранее сообщалось, что правительство России «концептуально» поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залом обслуживания менее 20 кв. м.

«Таких маленьких баров меньше 20 кв. м у нас практически нет. Я считаю, что в случае принятия данного законопроекта Татарстана он не коснется», — рассказала начальник отдела Контрольно-инспекционного отдела Госалкогольинспекции РТ Татьяна Хабибуллина (цитата по «Татар-информ»).

Всего в РТ работают 384 бара с лицензией. При этом подобных заведений в жилых домах нет.

