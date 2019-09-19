Закрытие в России мелких баров может не затронуть Татарстан
Запрет продажи алкоголя в мелких барах может не затронуть Татарстан.
Ранее сообщалось, что правительство России «концептуально» поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залом обслуживания менее 20 кв. м.
«Таких маленьких баров меньше 20 кв. м у нас практически нет. Я считаю, что в случае принятия данного законопроекта Татарстана он не коснется», — рассказала начальник отдела Контрольно-инспекционного отдела Госалкогольинспекции РТ Татьяна Хабибуллина (цитата по «Татар-информ»).
Всего в РТ работают 384 бара с лицензией. При этом подобных заведений в жилых домах нет.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым