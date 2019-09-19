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Закрытие в России мелких баров может не затронуть Татарстан

09:30, 19.09.2019
Закрытие в России мелких баров может не затронуть Татарстан
Фото: pxhere.com

Запрет продажи алкоголя в мелких барах может не затронуть Татарстан.

Ранее сообщалось, что правительство России «концептуально» поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залом обслуживания менее 20 кв. м.

«Таких маленьких баров меньше 20 кв. м у нас практически нет. Я считаю, что в случае принятия данного законопроекта Татарстана он не коснется», — рассказала начальник отдела Контрольно-инспекционного отдела Госалкогольинспекции РТ Татьяна Хабибуллина (цитата по «Татар-информ»).

Всего в РТ работают 384 бара с лицензией. При этом подобных заведений в жилых домах нет.

Общество Татарстан
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