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Hyundai работает над созданием «летающих автомобилей»

00:57, 02.10.2019
Hyundai работает над созданием «летающих автомобилей»
Фото: pixabay.com

Компания Hyundai объявила, что работает над созданием собственных летательных аппаратов.

Исполнительным вице-президентом и главой вновь созданного подразделения Urban Air Mobility (UAM) стал всемирно известный инженер Джайвон Шин.

Еще недавно Шин возглавлял Дирекцию исследовательской миссии по аэронавтике в НАСА, где формировал стратегию агентства по исследованиям и разработкам в области систем управления беспилотных летательных аппаратов.

В Hyundai доктору Шину и его команде будет поручено разработать технологии, которые будут лежать в основе будущих летательных аппаратов, говорится в пресс-релизе компании.

По мнению корейского автопроизводителя, в течение следующих 20 лет рынок городских летающих машин вырастет до 1,5 трлн долларов.

Ранее о планах освоения воздушного пространства уже заявляли британский Rolls Royce и немецкая Audi.

ОбществоТехнологииБизнесАвто
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