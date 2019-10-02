Hyundai работает над созданием «летающих автомобилей»

Компания Hyundai объявила, что работает над созданием собственных летательных аппаратов.

Исполнительным вице-президентом и главой вновь созданного подразделения Urban Air Mobility (UAM) стал всемирно известный инженер Джайвон Шин.

Еще недавно Шин возглавлял Дирекцию исследовательской миссии по аэронавтике в НАСА, где формировал стратегию агентства по исследованиям и разработкам в области систем управления беспилотных летательных аппаратов.

В Hyundai доктору Шину и его команде будет поручено разработать технологии, которые будут лежать в основе будущих летательных аппаратов, говорится в пресс-релизе компании.

По мнению корейского автопроизводителя, в течение следующих 20 лет рынок городских летающих машин вырастет до 1,5 трлн долларов.

Ранее о планах освоения воздушного пространства уже заявляли британский Rolls Royce и немецкая Audi.