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Rolls Royce представил летающее такси

20:56, 16.07.2018
Rolls Royce представил летающее такси
Фото: pexels.com

Британский Rolls Royce представил летающее такси, рассчитанное на пятерых человек. Концерн планирует начать серийное производство модели в середине 2020 года.

Отмечается, что рабочее название прототипа — EVTOL. Такси будет вертикально взлетать и садиться. Скорость полета составит до 402 км/ч, максимальная дальность — 800 км, говорится в сообщении компании.

Транспорт сможет использоваться и в личных, и в военнных целях, и как общественный транспорт.

Напомним, канадский стартап Opener ранее представил в США прототип летающего автомобиля — одноместный мультикоптер BlackFly.

ТехнологииПромышленностьМашиностроение
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