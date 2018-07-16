Rolls Royce представил летающее такси

Британский Rolls Royce представил летающее такси, рассчитанное на пятерых человек. Концерн планирует начать серийное производство модели в середине 2020 года.

Отмечается, что рабочее название прототипа — EVTOL. Такси будет вертикально взлетать и садиться. Скорость полета составит до 402 км/ч, максимальная дальность — 800 км, говорится в сообщении компании.

Транспорт сможет использоваться и в личных, и в военнных целях, и как общественный транспорт.

Напомним, канадский стартап Opener ранее представил в США прототип летающего автомобиля — одноместный мультикоптер BlackFly.