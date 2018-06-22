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Audi и Airbus объявили о разработке летающего такси

02:34, 22.06.2018
Audi и Airbus объявили о разработке летающего такси
Фото: pixabay.com

Audi и Airbus начали разработку летающего такси под названием Urban Air Mobility. По данным EnGadget, разрабатываемый летающий аппарат получил название Pop.Up.

Отмечается, что пассажиры для этого должны передвигаться в городской среде в капсуле, размещенной на платформе с колесиками. Если она попадает в автомобильный затор, то капсула подключается к летающему аппарату — она по воздуху доставляет пассажиров к месту их следования, сообщают «Известия».

Ранее стало известно, что летающие автомобили могут поступить в продажу и выйти на маршруты в 2018 году. По мнению эксперта журнала Forbes, объем инвестиций в создание летающих машин достиг сотен миллионов долларов.

ПромышленностьМашиностроение
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